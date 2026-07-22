Malatya Hava Durumu! 22 Temmuz Çarşamba Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 36 derece civarında tahmin ediliyor. Gece ise sıcaklık 23 ile 24 derece arasında olacak. Nem oranı düşük. Rüzgar hafif bir şekilde esiyor. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 23 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığı 36 derece civarında olacak. 24 Temmuz Cuma günü ise sıcaklık 35 derece civarına düşmesi bekleniyor. Hafta sonu, 25 Temmuz Cumartesi günü hava sıcaklığı 33 derece olarak öngörülüyor. Bu süre zarfında hava güneşli ve sıcak kalacak.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirirken bol su içmek gerekir. Güneşten korunmak için önlemler almak da önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlarken güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için serin ortamlarda kalmak önemlidir. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır.