Malatya Hava Durumu! 23 Ocak Cuma Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 23 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu, soğuk ve karla karışık yağışlı olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı -3 derece civarında. Hafif kar yağışı bekleniyor. Hissedilen sıcaklık -8 derece olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 0 dereceye yükselebilir. Hava bulutlu olacak. Hissedilen sıcaklık ise -4 derece olarak tahmin ediliyor. Akşam saatlerine gelindiğinde, sıcaklık -1 dereceye düşecek. Ayrıca, hava bulutlu ve hissedilen sıcaklık -5 derece olacak. Gece saatlerinde sıcaklık -2 derece olacak. Hava bu saatlerde de bulutlu kalacak. Hissedilen sıcaklık ise -6 dereceyi gösterecek.

Rüzgarlar sabah saatlerinde güney yönünden esecek. Hızı 10 km/saat olarak tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde kuzeydoğu yönünden 9 km/saat’lik rüzgar bekleniyor. Akşam saatlerinde rüzgar güney yönünden 9 km/saat hızla esecek. Gece saatlerinde ise güneybatıdan 8 km/saat hızla rüzgar esmesi bekleniyor.

Nem oranı sabah saatlerinde %87, öğle saatlerinde %78 olacak. Akşam saatlerinde nem oranı %87'ye çıkacak. Gece saatlerinde de nem oranı %87 olarak tahmin ediliyor.

Dışarı çıkarken kalın giysiler giymeniz faydalı olacaktır. Su geçirmez ayakkabı tercih etmelisiniz. Ayrıca, şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız da iyi bir fikir. Rüzgarın etkili olacağını göz önünde bulundurarak rüzgar geçirmez giysiler seçmelisiniz.

Önümüzdeki günlerde Malatya'da hava durumu benzer şekilde devam edecek. Cumartesi günü sıcaklık -2 derece olacak. Hava hafif karla karışık yağışlı olacak. Pazar günü sıcaklık -0.4 dereceye yükselecek. Hava yoğun kar yağışlı geçecek. Pazartesi günü sıcaklık 0.7 derece olacak. Hava hafif dondurucu yağmurlu olacak.

Buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmalısınız. Yolda yürürken kayma riski vardır. Araç kullanırken de tedbirli olmalısınız.