Malatya Hava Durumu! 24 Ocak Cumartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 24 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu soğuk, bulutlu ve hafif kar sağanaklarıyla geçecek. Gündüz sıcaklık 0 derece, gece ise -3 dereceye kadar düşecek. Yüksek nem oranı ve 8 km/s rüzgar hızı, Malatya'da karla karışık yağışlı bir hava durumu yaşanacağını gösteriyor. Önümüzdeki günlerde de benzer soğuk hava koşullarının süreceği tahmin ediliyor. Kalın giyinmek ve önlem almak önemli olacak.

Malatya Hava Durumu! 24 Ocak Cumartesi Malatya hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Malatya'da 24 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Hafif kar sağanağı görülecek. Gündüz sıcaklıklar 0 derece civarında olacak. Gece ise -3 dereceye kadar düşecek. Nem oranı yüksek seyredecek. Rüzgar hızı 8 km/s civarında beklenecek. Bu koşullar, Malatya'da soğuk ve karla karışık yağışlı bir günü işaret ediyor.

Önümüzdeki günlerde, 25 Ocak Pazar günü puslu ve güneşli hava bekleniyor. 26 Ocak Pazartesi günü alçak bulutlu geçecek. 27 Ocak Salı günü de alçak bulutlu olacak. Gün içinde sıcaklıklar 2-5 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise -3 ile 2 derece arasında kalacak. Bu dönemde hava koşulları, Malatya'da soğuk ve bulutlu bir havanın süreceğini gösteriyor.

Sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkarken kalın giysiler giymek önemlidir. Su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Yolculuk yaparken yolda oluşabilecek buzlanmalara dikkat edilmelidir. Araçların kış lastikleri ile donatılması gerekir. Evlerde su borularının donmaması için önlemler alınmalıdır. Isınma sistemleri düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Malatya'da önümüzdeki günlerde hava durumu yine soğuk ve karla karışık yağışlı olacak. Günlük planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmanız faydalı olacaktır.

