Malatya Hava Durumu! 24 Şubat Salı Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 24 Şubat 2026 Salı günü hava genellikle güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 12 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 9 derece seviyesine düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık 4 derece civarına ulaşacak. Rüzgarlar sabah saatlerinde güneybatıdan esecek. Hızı saatte 9 kilometre olacak. Gündüz saatlerinde rüzgar kuzeybatıdan esecek. Bu rüzgarın hızı saatte 12 kilometreye yükselecek. Akşam saatlerinde rüzgar hızı 8 kilometreye düşecek. Gece saatlerinde ise 7 kilometre olacak. Nem oranı sabah saatlerinde %72 olacak. Gündüz saatlerinde nem oranı %44 seviyesine düşecek. Akşam saatlerinde nem oranı %55 olacak. Gece saatlerinde tekrar %73 seviyesine çıkacak. Basınç değerleri sabah saatlerinde 908 hPa olacak. Gündüz basınç yine 908 hPa olarak ölçilecek. Akşam saatlerinde basınç 907 hPa seviyesine inecek. Gece saatlerinde ise basınç tekrar 910 hPa'ya yükselecek.

Önümüzdeki günlerde Malatya'da hava durumu değişecek. 25 Şubat Çarşamba günü yer yer sağanak yağış bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 9 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 1 derece civarında olacak. 26 Şubat Perşembe günü yer yer şiddetli karla karışık yağmur bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 4 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 0 derece civarına düşecek. 27 Şubat Cuma günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık yine 4 derece olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık -4 derece civarına düşecek.

Bu dönemde ani hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 26 Şubat'ı dikkatli geçirmek gereklidir. Beklenen karla karışık yağmur için önlemler alınmalıdır. 27 Şubat Cuma günü düşük sıcaklıklar dikkat edilmesi gereken bir durumu işaret eder. Vatandaşların ulaşımda tedbirli olmaları önerilir. Sürücüler yol koşullarını kontrol etmelidir. Yayalar uygun kıyafetler giymelidir. Isınma ihtiyaçlarını karşılamak da önemlidir. Düşük sıcaklık nedeniyle oluşacak buzlanma ve don olaylarına karşı da dikkat edilmelidir.