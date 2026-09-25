HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya Hava Durumu! 25 Eylül Cuma Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 25 Eylül 2026 Cuma günü hava durumu serinleşiyor. Sıcaklık sabah saatlerinde 19 derece, gün boyunca ise 22 derece civarında kalacak. Hafif rüzgar ve değişken bulutluluk etkili olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 18-20 dereceye gerileyecek. Önümüzdeki günlerde hava 19-23 derece arasında dalgalanacak ve hafta sonu güneşli günler bekleniyor. Hava değişkenliğine dikkat ederek plan yapmanız öneriliyor.

Malatya Hava Durumu! 25 Eylül Cuma Malatya hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Malatya’da 25 Eylül 2026 Cuma günü hava durumu serinleşecek. Yılın bu dönemi için beklenenin üzerinde bir serinlik olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 19 derece civarında olacak. Gün boyunca 22 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Hava biraz kapalı bir görünümde olacak. Hafif bir rüzgar ve yer yer değişken bulutluluk görülecek.

Malatya'nın akşam saatlerinde hoş bir hava olacak. Sıcaklık akşam 18-20 derece arası bir seviyeye gerileyecek. Bu serin hava, yorgunluğu atmak isteyenler için ideal bir ortam sunacak. Dışarıda vakit geçirenler, hafif bir ceket veya hırka almayı düşünebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 26 Eylül Cumartesi günü sıcaklık 19-23 derece arasında dalgalanacak. Hava genel olarak parçalı bulutlu geçecek. Ancak güneşin kendini göstermesi bekleniyor. 27 Eylül Pazar günü, sıcaklıkta bir artış yaşanması planlanıyor. Bu, 22 dereceye kadar çıkabileceği anlamına geliyor. Hafta sonu güneşli ve ılık olacak. Dışarıda keyifli zaman geçirme fırsatı sunacak.

Hava koşulları değişken olduğu için plan yaparken dikkatli olmalısınız. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkarken, hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Aniden değişebilecek hava için yanınıza bir yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Malatya’nın rüzgarlı havaları bazen sürpriz yağışlara dönüşebiliyor. Cep telefonlarınızdaki hava durumu uygulamalarını takip ederseniz, durumları daha kolay yönetebilirsiniz.

Malatya'da 25 Eylül’de serin bir gün geçireceğiz. Önümüzdeki günlerde ise daha ılıman ve güneşli günler bizleri bekliyor. Havanın tadını çıkarırken hava durumu tahminlerini dikkate almak önemlidir. Böylece açık havadan en iyi şekilde faydalanmayı sağlayabilirsiniz.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
RTÜK Başkanı Daniş'ten Netanyahu'nun asılsız sözlerine tepkiRTÜK Başkanı Daniş'ten Netanyahu'nun asılsız sözlerine tepki
Netanyahu’ya tepki sosyal medyada dünya gündemindeNetanyahu’ya tepki sosyal medyada dünya gündeminde

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu BM'de boş salona konuştu

Netanyahu BM'de boş salona konuştu

Trump’a Almanya’dan net yanıt: “Çekilmeyeceğiz”

Trump’a Almanya’dan net yanıt: “Çekilmeyeceğiz”

Abdullah Avcı Süper Lig'e dönüyor! Yeni adresi çok şaşırttı

Abdullah Avcı Süper Lig'e dönüyor! Yeni adresi çok şaşırttı

Ruhsar'ın Gözüm Abla'sı bakımevinde yaşıyor! Son hali ortaya çıktı

Ruhsar'ın Gözüm Abla'sı bakımevinde yaşıyor! Son hali ortaya çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek "istifa" iddialarını yalanladı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek "istifa" iddialarını yalanladı

Fon soruşturmasında Serdar Turhan’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı

Fon soruşturmasında Serdar Turhan’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.