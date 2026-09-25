Malatya Hava Durumu! 25 Eylül Cuma Malatya hava durumu nasıl?

Malatya’da 25 Eylül 2026 Cuma günü hava durumu serinleşecek. Yılın bu dönemi için beklenenin üzerinde bir serinlik olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 19 derece civarında olacak. Gün boyunca 22 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Hava biraz kapalı bir görünümde olacak. Hafif bir rüzgar ve yer yer değişken bulutluluk görülecek.

Malatya'nın akşam saatlerinde hoş bir hava olacak. Sıcaklık akşam 18-20 derece arası bir seviyeye gerileyecek. Bu serin hava, yorgunluğu atmak isteyenler için ideal bir ortam sunacak. Dışarıda vakit geçirenler, hafif bir ceket veya hırka almayı düşünebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 26 Eylül Cumartesi günü sıcaklık 19-23 derece arasında dalgalanacak. Hava genel olarak parçalı bulutlu geçecek. Ancak güneşin kendini göstermesi bekleniyor. 27 Eylül Pazar günü, sıcaklıkta bir artış yaşanması planlanıyor. Bu, 22 dereceye kadar çıkabileceği anlamına geliyor. Hafta sonu güneşli ve ılık olacak. Dışarıda keyifli zaman geçirme fırsatı sunacak.

Hava koşulları değişken olduğu için plan yaparken dikkatli olmalısınız. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkarken, hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Aniden değişebilecek hava için yanınıza bir yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Malatya’nın rüzgarlı havaları bazen sürpriz yağışlara dönüşebiliyor. Cep telefonlarınızdaki hava durumu uygulamalarını takip ederseniz, durumları daha kolay yönetebilirsiniz.

Malatya'da 25 Eylül’de serin bir gün geçireceğiz. Önümüzdeki günlerde ise daha ılıman ve güneşli günler bizleri bekliyor. Havanın tadını çıkarırken hava durumu tahminlerini dikkate almak önemlidir. Böylece açık havadan en iyi şekilde faydalanmayı sağlayabilirsiniz.