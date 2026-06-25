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Malatya Hava Durumu! 25 Haziran Perşembe Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 25 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklıkları 32-33 derece arasında beklenirken, gece 17-18 dereceye düşecektir. Hafif kuzeyden esecek rüzgar ile nem oranı %27 civarında olacak. Dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmesi ve güneşten korunması önem kazanıyor. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıkların hâkim olması öngörülüyor.

Malatya Hava Durumu! 25 Haziran Perşembe Malatya hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Malatya'da 25 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu, güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 32 - 33 derece arasında bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 17 - 18 dereceye düşecektir. Rüzgar hafif, kuzeyden saatte 6 - 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %27 civarında olacak.

Bugünkü hava durumu, sıcak ve güneşli bir gün geçireceğimizi gösteriyor. Bu hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmeleri önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka takmak faydalıdır. Ayrıca güneş kremi kullanmak da cilt sağlığı için gereklidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer sıcaklık ve güneşli koşullarla devam edecek. 26 Haziran Cuma günü gündüz sıcaklıkları 31 - 32 derece olacak. Gece sıcaklıkları ise 17 - 18 derece civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğudan, saatte 6 - 9 kilometre hızda esecek.

27 Haziran Cumartesi günü gündüz sıcaklıkları 30 - 31 derece arasında öngörülüyor. Gece sıcaklıkları ise 14 - 15 derece arasında bekleniyor. Rüzgar yine kuzeydoğudan, saatte 6 - 9 kilometre hızla esecek.

28 Haziran Pazar günü gündüz sıcaklıkları 29 - 30 derece olacak. Gece sıcaklıkları 14 - 15 derece civarında tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeydoğudan saatte 6 - 9 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Bu sıcak günlerde dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmeleri önemlidir. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde korunmak çok faydalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olacaktır.

Malatya'da 25 Haziran 2026 Perşembe günü ve sonraki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirenlerin, güneş ışınlarından korunmaları önerilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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