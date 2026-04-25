Malatya Hava Durumu! 25 Nisan Cumartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 25 Nisan 2026 Cumartesi günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık 20 derece civarında başlayacak. Gün boyunca hava bulutlanacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 8 ile 11 dereceye düşecek. Rüzgar sabah saatlerinde güneybatıdan saatte 12 kilometre hızla esecek. Öğleye doğru rüzgar kuzeybatıya dönecek ve saatte 15 kilometre hıza ulaşacak. Akşam saatlerinde rüzgar tekrar güneybatıya dönecek. Hızı saatte 10 kilometre olacak. Gece saatlerinde rüzgar saatte 8 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %70, öğle %50, akşam %59 ve gece %74 civarında olacak. Hava kalitesi ise 64 seviyesinde, orta düzeyde seyredecek.

Malatya'da önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olacak. 26 Nisan Pazar günü bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 20 ile 22 derece arasında olacak. 27 Nisan Pazartesi günü sağanak yağış öngörülüyor. Gök gürültülü sağanak yağış da ihtimal dahilinde. Sıcaklıklar 17 ile 20 derece arasında değişecek. 28 Nisan Salı günü bol güneş ışığı bekleniyor. Bu günde sıcaklık 20 ile 22 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabılar da seçilmelidir. Rüzgarlı günlerde rüzgarın hızına göre önlemler alınmalıdır. Hava kalitesi orta seviyedeyse hassas grupların açık hava aktivitelerini sınırlamaları faydalı olur.