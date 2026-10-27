Malatya Hava Durumu! 27 Ekim Salı Malatya hava durumu nasıl?

Malatya’da 27 Ekim Salı günü hava durumu tipik sonbahar havasını yansıtıyor. Sıcaklık oldukça hoş. Ortalama sıcaklık 20 derece civarında. Hafif bir rüzgar, hava akışını keyifli hale getiriyor. Gün içerisinde bulutlu bir hava hakim. Fakat zaman zaman güneş açıyor. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün. Yanınıza alacağınız hafif bir üst, akşam saatlerinde faydalı olabilir.

Malatya genelinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Ortalama sıcaklık, insanları dışarıya teşvik ediyor. Çalışanlar, öğrenciler ve aileler açık hava etkinlikleri düzenlemek için harika bir gün. Belki park yürüyüşü yapabilir ya da piknik planlayabilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken nokta, gün ortasında hafif yağışlar olabilir. Özellikle akşamüstü saatlerinde bu durum belirginleşebilir. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek akıllıca. Hafif bir yağışa karşı hazırlıklı olmak faydalı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterebilir. Yarın ve sonraki günlerde sıcaklıklar biraz daha düşecek. 18 ile 20 derece arasında seyir izlenebilir. Soğuk havalara hazırlıklı olmanızda fayda var. Sabah ve akşam saatlerinde hava serinleyebilir. Kalın giyinmek gerekebilir. Ayrıca, bu dönemde olası yağışlar yaşanabilir. Gün içerisinde güneş ve bulutlar birlikte olacak. Dışarıda olmak isteyenlerin yağmurluk veya şemsiye bulundurmaları faydalı.

Malatya'da 27 Ekim Salı günü hava durumu keyifli. Doğal alanlarda etkinlikler için uygun bir ortam sağlıyor. Ancak gün içerisinde dikkatli olmak önemli. Hava durumunu dikkate alarak faaliyet planları yapmanızı öneririm. Hazırlıklı olmak her zaman avantaj sağlar. Bu güzel sonbahar günlerinin keyfini çıkarın. Ama hava şartlarına dikkat ederek hareket edin.