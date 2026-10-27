HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya Hava Durumu! 27 Ekim Salı Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 27 Ekim Salı günü hava durumu sonbaharın tadını çıkarma fırsatı sunuyor. Ortalama sıcaklık 20 derece civarında seyrediyor. Hafif rüzgar, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar yaratıyor. Ancak, gün ortasında meydana gelebilecek hafif yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemli. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Dışarıda zaman geçireceklerin yanlarında yağmur ekipmanı bulundurması öneriliyor. Hava durumunu kontrol ederek plan yapmak akıllıca olacaktır.

Malatya Hava Durumu! 27 Ekim Salı Malatya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Malatya’da 27 Ekim Salı günü hava durumu tipik sonbahar havasını yansıtıyor. Sıcaklık oldukça hoş. Ortalama sıcaklık 20 derece civarında. Hafif bir rüzgar, hava akışını keyifli hale getiriyor. Gün içerisinde bulutlu bir hava hakim. Fakat zaman zaman güneş açıyor. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün. Yanınıza alacağınız hafif bir üst, akşam saatlerinde faydalı olabilir.

Malatya genelinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Ortalama sıcaklık, insanları dışarıya teşvik ediyor. Çalışanlar, öğrenciler ve aileler açık hava etkinlikleri düzenlemek için harika bir gün. Belki park yürüyüşü yapabilir ya da piknik planlayabilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken nokta, gün ortasında hafif yağışlar olabilir. Özellikle akşamüstü saatlerinde bu durum belirginleşebilir. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek akıllıca. Hafif bir yağışa karşı hazırlıklı olmak faydalı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterebilir. Yarın ve sonraki günlerde sıcaklıklar biraz daha düşecek. 18 ile 20 derece arasında seyir izlenebilir. Soğuk havalara hazırlıklı olmanızda fayda var. Sabah ve akşam saatlerinde hava serinleyebilir. Kalın giyinmek gerekebilir. Ayrıca, bu dönemde olası yağışlar yaşanabilir. Gün içerisinde güneş ve bulutlar birlikte olacak. Dışarıda olmak isteyenlerin yağmurluk veya şemsiye bulundurmaları faydalı.

Malatya'da 27 Ekim Salı günü hava durumu keyifli. Doğal alanlarda etkinlikler için uygun bir ortam sağlıyor. Ancak gün içerisinde dikkatli olmak önemli. Hava durumunu dikkate alarak faaliyet planları yapmanızı öneririm. Hazırlıklı olmak her zaman avantaj sağlar. Bu güzel sonbahar günlerinin keyfini çıkarın. Ama hava şartlarına dikkat ederek hareket edin.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Daltonlar'a 30 ilde eş zamanlı operasyon!Daltonlar'a 30 ilde eş zamanlı operasyon!
Sağlıkta yeni dönem başladı! Vatandaşlar artık e-Nabız'dan yapabilecekSağlıkta yeni dönem başladı! Vatandaşlar artık e-Nabız'dan yapabilecek

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Satışlar tavan yaptı! Hastaneye gitmek yerine tercih ediliyor

Satışlar tavan yaptı! Hastaneye gitmek yerine tercih ediliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2027 bütçesinde emeklilerimiz durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2027 bütçesinde emeklilerimiz durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz"

Dev derbide zafer Galatasaray'ın! Fenerbahçe'yi mağlup etti

Dev derbide zafer Galatasaray'ın! Fenerbahçe'yi mağlup etti

Didem Soydan Trakya'da 20 dönüm arazi aldı! Nedeni herkesi şaşırttı

Didem Soydan Trakya'da 20 dönüm arazi aldı! Nedeni herkesi şaşırttı

SPK'dan Tera ve Pusula kararı! Geçici olarak durduruldu

SPK'dan Tera ve Pusula kararı! Geçici olarak durduruldu

2 milyon TL'lik ev ilanı: Her arayana aynı cevap! Bakanlık harekete geçti

2 milyon TL'lik ev ilanı: Her arayana aynı cevap! Bakanlık harekete geçti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.