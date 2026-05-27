Malatya Hava Durumu! 27 Mayıs Çarşamba Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 27 Mayıs 2026, Çarşamba günü hava durumu güneşli ve açık olacak. Gündüz hava sıcaklığı 24 - 25 derece civarında tahmin ediliyor. Gece sıcaklığı ise 12 - 13 derece arasında olması bekleniyor. Rüzgar hafif eserek güney yönünden saatte 2 - 3 kilometre hızla esecek. Nem oranı %40 - %50 seviyelerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 28 Mayıs Perşembe günü bölgede gök gürültülü sağanak yağış beklentisi var. Gündüz sıcaklığı 23 - 24 derece olacak. Gece ise 12 - 13 derece civarını göreceğiz. 29 Mayıs Cuma günü de gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 21 - 22 derece, gece ise 9 - 10 derece arasında değişecek. 30 Mayıs Cumartesi günü güneşli bir gün geçireceğiz. Bu tarihte gündüz sıcaklığı 19 - 20 derece, gece sıcaklığı 7 - 8 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına göre plan yaparken dikkat edilmesi lazım. Özellikle 28 ve 29 Mayıs tarihlerinde yağışlı hava öngörülüyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların yanlarında yağmurluk veya şemsiye bulundurmaları faydalı olacaktır. Gündüz sıcaklıkları 20 - 25 derece, geceleri ise 7 - 13 derece arasında değişecek. Kat kat giyinmek hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek, rahatlık ve sağlık açısından önemli.