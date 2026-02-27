Malatya Hava Durumu! 27 Şubat Cuma Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 27 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu hafif kar yağışıyla başlayacak. Sıcaklık 0 derece civarında olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları -8 ile 0 derece arasında değişecek. Bugünkü hava durumu soğuk ve karla karışık yağışlı geçecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 28 Şubat Cumartesi ve 1 Mart Pazar günleri de soğuk olacak. Sıcaklıkların -8 ile 2 derece arasında değişmesi bekleniyor. Bu tarihlerde hava durumu karla karışık yağışlı ve soğuk olacak.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde buzlanma tehlikesi var. Don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Yüksek kesimlerde çığ tehlikesi söz konusu. Bu alanlardaki vatandaşlar ve dağcılar tedbirli olmalı. Rüzgarların hafif ve yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşebilir.

Malatya'da önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve karla karışık yağışlı geçecek. Buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması önemlidir.