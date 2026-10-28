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Malatya Hava Durumu! 28 Ekim Çarşamba Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 28 Ekim 2026 tarihinde beklenen hava durumu, sıcaklıkların 19 ile 22 derece arasında değişeceğini gösteriyor. Sabah saatlerinde hafif serinlik hissedilirken, öğleden sonra yerel yağışlar olabileceği belirtiliyor. Hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Temkinli olmak, uygun kıyafetlerle dışarıda zaman geçirmek için önemlidir. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor, bu yüzden hava tahminlerine dikkat edilmelidir.

Malatya Hava Durumu! 28 Ekim Çarşamba Malatya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Malatya'da 28 Ekim 2026 Çarşamba günü beklenen hava durumunu inceleyelim. Hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissediliyor. Ancak, gün ilerledikçe sıcaklığın artması bekleniyor. Öğleden sonra bazı bölgelerde yerel yağışlar olabilir. Bu nedenle, yanınıza şemsiye veya hafif bir yağmurluk almanızda fayda var.

Güneşin, günün ilk yarısında sıkça kendini göstermesi bekleniyor. Zamanla bulutların artacağı tahmin ediliyor. Malatya'nın iklimi ılımandır. Fakat mevsim geçişlerinde hava koşulları daha değişken hale gelebilir. Bugünkü hava durumu, dışarıda vakit geçirmenizi zorlaştırabilir. Temkinli olmanızda fayda var.

Önümüzdeki günlerde hava durumuna dikkat edilmeli. Cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının düşeceği tahmin ediliyor. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 17 ile 20 derece dolaylarına inebilir. Akşam saatlerinde serinlik hissi artacak. Bu durum, dışarıda zaman geçirenlerin kalın kıyafetler giymelerini gerektirebilir. Gece saatlerinde soğuk havadan dolayı sıcaklıklar düşecektir. Uyku sırasında rahat hissetmek için uygun örtüler kullanmanızı öneririz.

Malatya'da hava durumuna dikkat etmek önemlidir. Hava durumu günlük yaşamı etkileyen bir unsurdur. Bu yüzden hava tahminlerini takip etmek faydalıdır. Bugün alınacak basit önlemler, gelecekteki tahminlerle birleşince dışarıda daha rahat zaman geçirmenize yardımcı olacaktır. Doğru kıyafet ve hazırlıkla, her hava koşulunda keyif alabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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