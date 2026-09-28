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Malatya Hava Durumu! 28 Eylül Pazartesi Malatya hava durumu nasıl?

28 Eylül 2026 tarihinde Malatya'da hava durumu ılımlı ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişecek. Malatya'nın doğal güzellikleri ve kültürel dokusu, açık havada zaman geçirmenizi destekleyecek. Hava durumunun istikrarlı seyri, dışarıda keyifli etkinlikler planlamanızı sağlıyor. Hafif yağışlar ve ani hava değişimlerine dikkat ederek, doğanın tadını çıkarabilirsiniz.

Malatya Hava Durumu! 28 Eylül Pazartesi Malatya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

28 Eylül 2026 tarihinde Malatya'da hava durumu ılımlı olacak. Şehir doğal güzellikleri ve kültürel dokusu ile dikkat çekiyor. Bugün genellikle parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişecek. Bu durum, Malatya için keyifli bir atmosfer sunacak. Sabah saatlerinde hava serin olacak. Bu, güne enerjik bir başlangıç yapmanıza yardımcı olacak.

Gün ortasına yaklaştıkça sıcaklık artacak. Yaz aylarını geride bıraktığımız bu günlerde hafif kıyafetler giymek akıllıca. Hava durumu istikrarlı bir seyir izliyor. Salı ve çarşamba günlerinde sıcaklık 21 - 24 derece arasında seyredecek. Bu süre içinde olası hafif yağışlar görülebilir. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır.

Açık hava etkinlikleri planlayanlar için ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak önem taşıyor. Konforunuzu artırmak için dışarıda yağış geçirmez bir ceket bulundurmalısınız. Gün içinde küçük yürüyüşler yapmak da dinç kalmanıza yardımcı olacaktır. Malatya'nın doğal yapısını keşfetmek için harika bir zaman. Güneşli saatlerde bahçelerde ya da parklarda vakit geçirmek ferahlatıcı etkiler yaratır.

Sonuç olarak, Malatya'nın mevcut hava durumu oldukça hoş. Ilık yaz sonunu hissetmek için fırsatlar sunuyor. Önümüzdeki günlerde havanın ılımlı kalması, doğal güzelliklerin tadını çıkarma şansı verecek. Hava koşullarını takip etmek, gününüzü daha keyifli hale getirmek için önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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