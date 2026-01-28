HABER

Malatya Hava Durumu! 28 Ocak Çarşamba Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da kış koşulları etkisini sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu kar yağışlı olacak ve sıcaklık 0 ile 4 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklığın 0 ile -3 derece arasında olması bekleniyor. Rüzgar hızı 0.8 ile 3.3 km/saat arasında tahmin ediliyor. Sabaha ve akşama dikkat edilmesi gereken buzlanma ve don olayları vatandaşları tehdit ediyor. Güvenli yürümek için uygun ayakkabı tercih edilmesi öneriliyor.

Devrim Karadağ

Malatya'da hava durumu kar yağışlı olarak bekleniyor. Sıcaklıklar 0 ile 4 derece arasında değişecek. Kış koşulları devam edecek. Hissedilen sıcaklık ise 0 ile -3 derece aralığında olacak. Nem oranı %82 ile %91 arasında değişiyor. Rüzgar hızı 0.8 ile 3.3 km/saat arasında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:35'tir. Gün batımı saati ise 17:44 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde kış koşulları sürecek. 29 Ocak Perşembe günü sıcaklıklar 1 ile 6 derece arasında olacak. Puslu ve güneşli bir hava bekleniyor. 30 Ocak Cuma günü hafif kar sağanağı bekleniyor. Bu gün sıcaklıkların 2 ile 6 derece arasında olması tahmin ediliyor. 31 Ocak Cumartesi günü hafif yağmurlu bir hava olması bekleniyor. Sıcaklıklar bu gün de 2 ile 6 derece arasında kalacak.

Sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olaylarına dikkat edilmesi önemlidir. Sürücüler, yola çıkmadan önce araçlarının kış bakımlarını yaptırmalı. Lastiklerini kontrol etmeleri olası kazaların önüne geçer. Yaya olarak dışarı çıkarken uygun ayakkabılar giymek faydalıdır. Kayma riski nedeniyle dikkatli yürümek gereklidir. Soğuk havalarda vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek önemlidir. Sıcak içecekler tüketmek, sağlığı korumaya yardımcı olur.

