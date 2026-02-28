HABER

Malatya Hava Durumu! 28 Şubat Cumartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 28 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu serin ve kısmen güneşli bir yapıda olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 6 derece civarında seyrederken, gece sıcaklığı 0 dereceye kadar düşecek. Önümüzdeki günlerde ise 1 Mart Pazar günü kısmen güneşli ve 2 Mart Pazartesi günü çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıklar, özellikle sabah ve akşam saatlerinde hazırlıklı olmayı gerektiriyor.

Zeynel Eren Ölüç

Malatya'da 28 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu kısmen güneşli ve serin olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 6 derece civarında. Gece ise 0 dereceye düşecek. Malatya'da hava serin ve kısmen güneşli olacak.

1 Mart Pazar günü kısmen güneşli, 2 Mart Pazartesi günü çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 7-9 derece arasında değişecek. Gece sıcaklığı ise 0-3 derece olacak. Malatya'da önümüzdeki günlerde hava durumu serin ve güneşli olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın seyredecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak faydalı. Gündüz saatlerinde güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz.

Malatya'da 28 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu serin ve kısmen güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde hava durumu serin ve güneşli devam edecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın seyredecek. Sabah ve akşam serin havaya karşı hazırlıklı olmak faydalı. Gündüz saatlerinde güneşli havanın keyfini çıkarabilirsiniz.

