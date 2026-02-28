Malatya Hava Durumu! 28 Şubat Cumartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 28 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu kısmen güneşli ve serin olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 6 derece civarında. Gece ise 0 dereceye düşecek. Malatya'da hava serin ve kısmen güneşli olacak.

1 Mart Pazar günü kısmen güneşli, 2 Mart Pazartesi günü çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 7-9 derece arasında değişecek. Gece sıcaklığı ise 0-3 derece olacak. Malatya'da önümüzdeki günlerde hava durumu serin ve güneşli olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın seyredecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak faydalı. Gündüz saatlerinde güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz.

