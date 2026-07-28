Malatya Hava Durumu! 28 Temmuz Salı Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 28 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu oldukça sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklıkları 35 derece civarına gelecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 20 dereceye düşecek. Hava genellikle güneşli geçecek. Nem oranı düşük seviyelerde seyredecek. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 2-3 kilometre olacak.

Önümüzdeki günlerde Malatya'daki hava durumu benzer şekilde devam edecek. 29 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık gündüz 35 dereceye çıkacak. Gece sıcaklığı ise 18-19 derece arasında olacak. 30 Temmuz Perşembe günü gündüz sıcaklık 35 derece civarında kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık 19-20 dereceye ulaşacak. 31 Temmuz Cuma günü gündüz 36 dereceye çıkacak. Gece ise hava sıcaklığı 20 derece olacak.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirecekler dikkat etmelidir. Gölgelik alanlarda kalmak, bol su içmek faydalı olacaktır. Hafif kıyafetler tercih edilmesi önerilir. Güneşin dik olduğu saatlerde cilt koruması için uygun kremler kullanmak iyi bir fikirdir. Şapka takmak da koruma sağlayacaktır.

Sıcak hava koşulları devam edecek. Bu nedenle sağlık önlemleri almak önemlidir. Bu önerilere uyarak sağlığınızı koruyabilirsiniz.