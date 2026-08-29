Malatya Hava Durumu! 29 Ağustos Cumartesi Malatya hava durumu nasıl?

29 Ağustos 2026 Cumartesi günü, Malatya'nın havası sıcak ve güneşli. Yaz mevsiminin sonuna yaklaşırken bu güzel gün karşımıza çıkıyor. Bugünkü hava durumu ortalama 20 derece civarında. Güneş, bulutsuz bir gökyüzü ile birlikte parlıyor. Yaz sıcaklarının tadını çıkarmak için güzel bir fırsat mevcut. Özellikle sabah saatleri hafif serin hissedilebilir. Ancak öğle saatlerinde sıcaklık 22 dereceye yükselebilir.

Bugünkü hava durumu oldukça olumlu. Açık havada vakit geçirmenin tam zamanı. Güneşin keyfini çıkarmak harika bir fırsat sunuyor. Akşam saatlerinin gelmesiyle hava sıcaklığının düşmesi bekleniyor. Dışarıda vakit geçirecek olanların hafif bir üst giysi bulundurması akıllıca olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu biraz daha dengeli seyredecek. Yarın için tahminler 19-21 derece sıcaklık aralığını gösteriyor. İlerleyen günlerde sıcaklık dalgalanması bekleniyor. Hafta sonuna doğru hafif bulutlar görüleceği tahmin ediliyor. Bu bulutlar, gün batımından sonra sıcaklığı azaltabilir.

Malatya'da dışarı çıkmayı planlayanlar, güneşten korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmalı. Yaz sonunu değerlendirmek için dışarıda uzun süre geçirirken su kaybına dikkat etmek gerekir. Su tüketimini artırmak sağlıklı kalmak için önemlidir. Akşam saatleri serinliyor. Açık alanlarda vakit geçireceklerin hafif bir ceket bulundurması faydalı olacaktır.

29 Ağustos Cumartesi günü Malatya'da sıcak ve keyifli bir hava var. İlerleyen günlerde bu hava durumu devam edecek. Hava şartlarına bağlı olarak alınan önlemler, günlerin daha konforlu geçmesini sağlar. Malatya'nın yaz sonu atmosferinde dışarıda vakit geçirmenin tadını çıkarmak mümkün.