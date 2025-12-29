HABER

Malatya Hava Durumu! 29 Aralık Pazartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 29 Aralık Pazartesi günü hava durumu soğuk ve sisli geçecek. Sabah sıcaklığı -2 derece civarında, gün boyunca ise 0 ile 3 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde sıcaklığın 0 derecenin altına düşmesi bekleniyor. Kuzeybatı yönünden esecek rüzgarın hızı saatte 9 kilometre olacak. Nem oranı sabah %71, gündüz %61, akşam %66 ve gece %68 civarında seyredecek. Sürücüler ve yayalar dikkatli olmalı.

Doğukan Akbayır

Malatya'da 29 Aralık Pazartesi günü hava durumu soğuk ve sisli olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı -2 derece civarında bekleniyor. Gün boyu sıcaklık 0 ile 3 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 0 derecenin altına düşebilir. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %71, gündüz %61, akşam %66 ve gece %68 civarında olacak. Gün doğumu saati 07:43'tür. Gün batımı saati ise 17:14'tür.

30 Aralık Salı günü Malatya'da hava durumu bol güneş ışığı ile 2 derece civarında sıcaklıklarla devam edecek. 31 Aralık Çarşamba günü kar yağışı ihtimali var. Sıcaklık 0 ile -4 derece arasında değişecek.

Soğuk ve sisli hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde görüş mesafesi azalabilir. Sürücülerin ve yayaların dikkatli olması önemlidir. Trafik kazalarını önlemek için tedbir alınmalıdır. Düşük sıcaklıklar nedeniyle don olaylarına karşı önlem alınmalıdır. Su birikintilerinin donma riski göz önünde bulundurulmalıdır. Sıcaklık 0 ile 3 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde 0 derecenin altına düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %71, gündüz %61, akşam %66 ve gece %68 civarında olacak. Gün doğumu saati 07:43'tür. Gün batımı saati 17:14'tür.

