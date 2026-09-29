Malatya Hava Durumu! 29 Eylül Salı Malatya hava durumu nasıl?

29 Eylül Salı 2026 tarihinde Malatya'daki hava durumu dikkat çekecek. Kentte 20 derece civarında sıcaklık bekleniyor. Gün boyunca gökyüzü kapalı kalacak. Aralıklı hafif yağışlar, bölgeyi serinletecek. Bu hava koşulları, doğanın renk cümbüşüne tanıklık ettirecek. Dışarıya çıkmayı planlayanlar, uygun giyim tercih etmelidir.

Malatya’nın iklimi genellikle sıcak ve kuru. Ancak bu günlerde değişken bir seyir izliyor. Gün boyunca hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında değişecek. Bu durum, günlük aktiviteler için rahat bir ortam sağlayacak. Dışarıda olmayı keyifli hale getirecek. Geçtiğimiz günlerdeki artan sıcaklıkların ardından, bu serinlik ferahlama hissi verecek.

Önümüzdeki günlerde Malatya hava durumu değişken olacak. Ekim ayının başına yaklaşırken sıcaklık 18 - 21 derece arasında seyredecek. Haftanın ortalarına doğru yağışlı havalar görülebilir. Bu durum, tarım ve yeşil alanlar için sevindirici. Ancak, bu hava değişikliklerine hazırlıklı olmak faydalı olacak.

Hava şartlarında ani değişiklikler dikkat gerektirir. Dışarıda geçirilen zamanlarda dikkatli olunmalıdır. Yağışlar, ani ıslak zeminler oluşturabilir. Düşme veya kayma gibi kazalara karşı temkinli olmak önemlidir. Havada ani serinlemeler olursa kalın giysi almak akıllıca bir önlem olacaktır.

Malatya'nın bugünkü ve önümüzdeki günlerdeki hava durumu sonbaharın tadını çıkarmak için uygun. Sıcaklık dalgalanmaları, doğanın güzelliklerini sergileyecek. Dışarıdaki aktivitelerin planlanmasını gerektirecek. Malatya'da yaşayanların, hava değişimlerine uyum sağlaması önerilir.