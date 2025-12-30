HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya Hava Durumu! 30 Aralık Salı Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 30 Aralık 2025 Salı günü hava durumu soğuk ve güneşli olacak. Gün içinde sıcaklıklar 0 ile 3 derece arasında seyredecekken, gece ise sıcaklıklar -2 ile -8 dereceye düşecek. 31 Aralık'ta hafif kar yağışı ihtimali bulunuyor. Sıcaklıklar düşerken, kalın giyinmek ve araçların kış lastikleriyle donatılması öneriliyor. Yaşlılar ve çocuklar için kapalı alanlarda kalmak önem taşıyor. Dikkatli olunmalı ve yol durumu kontrol edilmeli.

Malatya Hava Durumu! 30 Aralık Salı Malatya hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Malatya'da 30 Aralık 2025 Salı günü hava durumu soğuk ve güneşli olarak öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkların 0 ile 3 derece arasında değişmesi bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklıklar -2 ile -8 derece arasında seyredecek. Rüzgar güney yönünden saatte 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %60 civarında olacak. Gün doğumu saatinin 07:43, gün batımı saatinin ise 17:14 olması hesaplandı.

Malatya'da önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 31 Aralık Çarşamba günü hava sıcaklıkları 0 ile -4 derece arasında olacak. Hafif kar yağışı ihtimali bulunmakta. 1 Ocak Perşembe günü de kar yağışı ihtimali devam edecek. Hava sıcaklıklarının 2 ile -10 derece arasında olması tahmin ediliyor. 2 Ocak Cuma günü sıcaklıkların -4 ile -11 derece arasında olması öngörülüyor. Beklenen soğuk bir gün yaşanacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşecek. Kar yağışı ihtimalleri artacak. Malatya'da yaşayanların ve ziyaretçilerin dikkatli olmaları önemlidir. Dışarı çıkarken kalın ve kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Yolculuk yaparken kar yağışı beklenen günlerde araçların kış lastikleriyle donatılmış olması gerekmektedir. Yol durumunu önceden kontrol etmek de faydalı olacaktır. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların soğuk havadan daha fazla etkilenebileceğini unutmamalıyız. Bu yüzden bu grupların dışarı çıkarken dikkatli olmaları ve kapalı alanlarda vakit geçirmeleri öneriliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fırtına alarmı! Sefer iptalleri peş peşe geliyorFırtına alarmı! Sefer iptalleri peş peşe geliyor
Uyuyan hücreler uyandı! DEAŞ için yeni saldırı uyarısıUyuyan hücreler uyandı! DEAŞ için yeni saldırı uyarısı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü rapçi tutuklandı

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü rapçi tutuklandı

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Uzak Şehir dün akşam neden yoktu?

Uzak Şehir dün akşam neden yoktu?

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Son 3 gün! 145 yıllık para birimi artık olmayacak

Son 3 gün! 145 yıllık para birimi artık olmayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.