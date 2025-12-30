Malatya Hava Durumu! 30 Aralık Salı Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 30 Aralık 2025 Salı günü hava durumu soğuk ve güneşli olarak öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkların 0 ile 3 derece arasında değişmesi bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklıklar -2 ile -8 derece arasında seyredecek. Rüzgar güney yönünden saatte 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %60 civarında olacak. Gün doğumu saatinin 07:43, gün batımı saatinin ise 17:14 olması hesaplandı.

Malatya'da önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 31 Aralık Çarşamba günü hava sıcaklıkları 0 ile -4 derece arasında olacak. Hafif kar yağışı ihtimali bulunmakta. 1 Ocak Perşembe günü de kar yağışı ihtimali devam edecek. Hava sıcaklıklarının 2 ile -10 derece arasında olması tahmin ediliyor. 2 Ocak Cuma günü sıcaklıkların -4 ile -11 derece arasında olması öngörülüyor. Beklenen soğuk bir gün yaşanacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşecek. Kar yağışı ihtimalleri artacak. Malatya'da yaşayanların ve ziyaretçilerin dikkatli olmaları önemlidir. Dışarı çıkarken kalın ve kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Yolculuk yaparken kar yağışı beklenen günlerde araçların kış lastikleriyle donatılmış olması gerekmektedir. Yol durumunu önceden kontrol etmek de faydalı olacaktır. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların soğuk havadan daha fazla etkilenebileceğini unutmamalıyız. Bu yüzden bu grupların dışarı çıkarken dikkatli olmaları ve kapalı alanlarda vakit geçirmeleri öneriliyor.