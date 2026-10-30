Malatya Hava Durumu! 30 Ekim Cuma Malatya hava durumu nasıl?

Bugün, 30 Ekim Cuma 2026 tarihinde Malatya'da hava durumu hakkında değerlendirme yapacağız. Bugünkü hava biraz serin, ılık bir gün sunuyor. Malatya'da sıcaklık, 19 - 22 derece arasında değişiyor. Gökyüzü büyük oranda kapalı. Yer yer güneşin ortaya çıkması, serin bir hava ile birleşiyor. Dışarıda vakit geçirenler için keyifli bir atmosfer oluşuyor. Bu durum, Malatya'nın geçmiş yıllardaki Ekim ayı normallerine yakın.

Önümüzdeki günlerde hava durumu tahminleri de önem taşıyor. Malatya'da sıcaklıklar 18 - 23 derece arasında dalgalanacak. Cumartesi günü hafif bir serinleme bekleniyor. Bölge sakinleri, hava koşullarını dikkate alarak giysi seçimini akıllıca yapmalı. Sabah ve akşam saatlerinde hava daha soğuk olabilir. Hafif mont veya ceket tercih etmek faydalı olacaktır.

Malatya'da önümüzdeki günlerde yer yer yağışlar bekleniyor. Bu yağışlar, tarımsal faaliyetleri olumlu etkileyebilir. Ancak dışarıda vakit geçirenler için önlemler almak önemlidir. Yağmur ihtimali göz önünde bulundurulmalı. Dış mekan etkinlikleri planlarken hava durumunu dikkate almak iyi bir fikir olabilir. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak ise sürprizlerle karşılaşmaktan kurtarır.

Malatya'daki hava durumu ılımlı. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar biraz daha düşebilir. Hava şartlarına göre hazırlık yaparak, mevsimin tadını daha rahat çıkarabilirsiniz. Malatya'da yaşayan herkese en iyi günleri diliyoruz!