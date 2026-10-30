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Malatya Hava Durumu! 30 Ekim Cuma Malatya hava durumu nasıl?

Bugün Malatya'da hava durumu, 19 - 22 derece arasında serin ve ılık bir atmosfer sunuyor. Gökyüzü kapalı, ancak yer yer güneşin çıkması, dışarıda keyifli bir zaman geçirmenizi sağlıyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 18 - 23 derece arasında dalgalanacak. Hafif yağışlar bekleniyor, bu nedenle dışarıda vakit geçireceklerin hava koşullarını dikkate alması önem taşıyor. Mevsimin tadını çıkararak hazırlıklı olmak iyi bir seçenek.

Malatya Hava Durumu! 30 Ekim Cuma Malatya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 30 Ekim Cuma 2026 tarihinde Malatya'da hava durumu hakkında değerlendirme yapacağız. Bugünkü hava biraz serin, ılık bir gün sunuyor. Malatya'da sıcaklık, 19 - 22 derece arasında değişiyor. Gökyüzü büyük oranda kapalı. Yer yer güneşin ortaya çıkması, serin bir hava ile birleşiyor. Dışarıda vakit geçirenler için keyifli bir atmosfer oluşuyor. Bu durum, Malatya'nın geçmiş yıllardaki Ekim ayı normallerine yakın.

Önümüzdeki günlerde hava durumu tahminleri de önem taşıyor. Malatya'da sıcaklıklar 18 - 23 derece arasında dalgalanacak. Cumartesi günü hafif bir serinleme bekleniyor. Bölge sakinleri, hava koşullarını dikkate alarak giysi seçimini akıllıca yapmalı. Sabah ve akşam saatlerinde hava daha soğuk olabilir. Hafif mont veya ceket tercih etmek faydalı olacaktır.

Malatya'da önümüzdeki günlerde yer yer yağışlar bekleniyor. Bu yağışlar, tarımsal faaliyetleri olumlu etkileyebilir. Ancak dışarıda vakit geçirenler için önlemler almak önemlidir. Yağmur ihtimali göz önünde bulundurulmalı. Dış mekan etkinlikleri planlarken hava durumunu dikkate almak iyi bir fikir olabilir. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak ise sürprizlerle karşılaşmaktan kurtarır.

Malatya'daki hava durumu ılımlı. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar biraz daha düşebilir. Hava şartlarına göre hazırlık yaparak, mevsimin tadını daha rahat çıkarabilirsiniz. Malatya'da yaşayan herkese en iyi günleri diliyoruz!

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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