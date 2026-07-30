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Malatya Hava Durumu! 30 Temmuz Perşembe Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 30 Temmuz 2026 Perşembe günü güneşli ve sıcak bir hava durumu etkili olacak. Gündüz sıcaklık yaklaşık 35 dereceye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 18 ile 20 derece arasında değişecek. Yüksek nem oranı ve rüzgar hızı, dışarıda kalmayı zorlaştırabilir. Hava koşullarının sağlık üzerindeki etkilerini azaltmak için hafif giysiler tercih edilmeli, bol su içilmeli ve güneşten korunma önlemleri alınmalıdır.

Malatya Hava Durumu! 30 Temmuz Perşembe Malatya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Malatya'da 30 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık yaklaşık 35 derece civarında olacak. Gece ise 18 ile 20 derece arasında seyredecek. Nem oranı %25 ile %30 arasında değişecek. Rüzgar hızı 2 ile 4 km/saat arasında değişim gösterecek. Bu sıcaklıklar, Malatya'nın yaz aylarında alışık olduğumuz tipik hava koşullarını yansıtıyor.

Malatya'da bugün güneşli ve sıcak bir gün geçireceğiz. Dışarı çıkarken hafif kıyafetler tercih ediniz. Nefes alabilir giysiler seçmek önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ya da güneş gözlüğü kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmek vücudun susuz kalmasını önler. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi de kullanılmalıdır.

Önümüzdeki günlerde Malatya'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. 31 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığı 36 derece civarında tahmin ediliyor. 1 Ağustos Cumartesi günü ise 38 ile 40 derece arasında bir sıcaklık bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dikkat edilmesi gereken bir durum ortaya çıkarıyor.

Bu sıcak günlerde öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak önemlidir. Serin ve gölge alanlarda kalmak vücut sağlığı için gereklidir. Bol su içmek ve hafif yiyecekler tercih etmek de faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatler 10:00 ile 16:00 arasında olmaktadır. Bu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınmak veya koruyucu önlemler almak önerilir.

Malatya'da 30 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Sıcak hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ayrıca bol su içmek ve güneşten korunmak sağlığınızı koruyacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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