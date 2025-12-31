Malatya Hava Durumu! 31 Aralık Çarşamba Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 31 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu soğuk olacak. Kış mevsiminin tipik özellikleri görülecek. Hava karla karışık yağmurlu olacak. Gündüz hava sıcaklığı -1 derece civarında kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık değişmeyecek. Hissedilen sıcaklık sabah saatlerinde -8 derece olacak. Gündüz saatlerinde -7 derece hissedilecek. Akşam saatlerinde -6 derecelere düşecek. Gece saatlerinde ise -5 derece hissedileceği tahmin ediliyor. Rüzgar güneybatıdan saatte 15 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %80 olacak. Gündüz %81'e yükselecek. Akşam saatlerinde %91, gece saatlerinde ise %92 seviyelerine ulaşacak. Basınç sabah saatlerinde 913 hPa olarak ölçülecek. Gündüz saatlerinde bu rakam 907 hPa olacak. Akşam 905 hPa, gece ise 902 hPa seviyelerinin görülmesi bekleniyor.

Malatya'da soğuk ve karla karışık yağmurlu hava koşullarında dikkatli olunmalı. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmeli. Su geçirmez giysiler de giyilmesi gerekiyor. Ayakkabılar suya dayanıklı olmalıdır. Sokaklarda buzlanmalara karşı dikkat edilmelidir. Araç kullanırken kaygan zeminlere uygun lastikler kullanılmalıdır. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklıklar düşebilir.

Önümüzdeki günlerde Malatya'da hava durumu değişmeyecek. 1 Ocak 2026 Perşembe günü hava sıcaklığı 2 derece civarında olacak. 2 Ocak 2026 Cuma günü ise sıcaklığın -2 dereceye düşmesi bekleniyor. Hava koşullarına dikkat edilmesi önemli. Planlarınızı yaparken bunları göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.