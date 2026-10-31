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Malatya Hava Durumu! 31 Ekim Cumartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 31 Ekim 2026 tarihi keyifli bir hava durumu sunacak. Sıcaklık sabah saatlerinde 19 derece, öğleye doğru ise 22 dereceye kadar yükselecek. Açık ve hafif bulutlu hava, sonbahar ikliminin etkilerini yansıtacak. Ancak 1 Kasım'da sıcaklıklarda düşüş ve serin akşam saatleri bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hafif yağışlı günler de görülecek. Dışarıda vakit geçireceklerin hazırlıklı olması önemli.

Malatya Hava Durumu! 31 Ekim Cumartesi Malatya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Malatya'da 31 Ekim 2026 tarihi itibarıyla hava durumu oldukça keyifli. Günün başında sıcaklık 19 derece civarında olacak. Gün ortasında sıcaklığın 22 dereceye kadar yükseleceği tahmin edilmekte. Hava genel olarak açık ve hafif bulutlu. Bu durum, Malatya'nın sonbahar ikliminin yansıması. Bugünkü hava durumunu merak edenler için, sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissedilecek. İlerleyen saatlerde güneşin çıkmasıyla bahar tadında bir gün geçirebiliriz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu hakkında bir fikir sahibi olmak önemli. 1 Kasım itibarıyla sıcaklıklarda bir miktar soğuma bekleniyor. Sıcaklıkların 17 - 19 derece arasında dalgalanması olası. Rüzgârın etkisiyle akşam saatlerinde serin bir hava ile karşılaşacağız. 2 Kasım ve sonrasında yer yer hafif yağışlı günler olacak. Yine de gökyüzünün bulutlu kalması tahmin ediliyor.

Malatya'da hava durumu değişikliklerine dikkat etmekte fayda var. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkmayı planlıyorsanız, yanınıza bir şeyler almanızı öneririm. Hafta sonu açık havada vakit geçireceklerin ani soğuma ve yağışlı havalara hazırlıklı olması önemli. Kışa yaklaşırken, kalın ve katmanlı giyinmek bu değişken hava koşullarında kolaylık sağlayabilir.

Malatya'da 31 Ekim'de keyifli bir hava durumu bizleri bekliyor. Günlük aktivitelerimizi rahatça yapabiliriz. Bu havayı en iyi şekilde değerlendirmek için hava şartlarına uygun hazırlıklı olmak her zaman faydalıdır. Dikkat edilmesi gereken noktalar ile Malatya'nın sonbahar dinamiklerini keşfetmek heyecan verici.

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hava durumu Malatya
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