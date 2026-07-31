Malatya Hava Durumu! 31 Temmuz Cuma Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 31 Temmuz Cuma günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 35-36 derece civarında bekleniyor. Gece ise sıcaklık 19-20 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Nem oranı %35-49 arasında değişecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 4-9 kilometre hızla esecek.

Malatya'da bugün hava açık ve güneşli. Bu sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için bunaltıcı olabilir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmak önemlidir. Ayrıca bol su içmek ve hafif giysiler tercih etmek faydalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da sıcak geçecek. 1 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 36-37 derece civarında olacak. 2 Ağustos Pazar günü ise sıcaklık 38-39 dereceye yükselebilir. Yüksek sıcaklıklar yaşlılar ve çocuklar için risk taşır. Bu günlerde dışarı çıkarken dikkatli olunmalıdır.

Sıcak havalarda güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmalısınız. Bol su içmek ve hafif giysiler giymek de önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cilt sağlığınızı koruyabilirsiniz. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olacaktır.