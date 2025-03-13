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Malatya Sofrası’nda Ramazan’ın bereketi herkese ulaşıyor

13.03.2025 16:22
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Malatya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini en güzel şekilde yaşatmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Şehir genelinde farklı noktalarına kurulan iftar sofraları, her gün yaklaşık 4 bin kişiye hizmet verirken, Ramazan ayının paylaşma ruhunu da vatandaşlarla buluşturuyor.

Malatya Sofrası’nda Ramazan’ın bereketi herkese ulaşıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İLBANK, TOKİ ve Emlak Konut işbirliğiyle, şehrin dört bölgesinde iftar sofraları kuruyor. Kernek Teras Malatya Sofrası, Millet Bahçesi Malatya Sofrası, İnönü Kapalı Çarşı üstü ve Çırağan Düğün Salonu'nda her gün 4 bin kişiye iftar yemeği sunuluyor. Ayrıca, yemek yapma imkânı olmayan hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar için her gün iftariyelik paketler hazırlanarak, evlerine teslim ediliyor.

SANAT SOKAĞI'NDA RAMAZAN ETKİNLİKLERİ

İftarlarını yapan vatandaşlar, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin Sanat Sokağı’nda düzenlediği etkinliklere katılarak Ramazan'ın manevi atmosferini yaşayıp eğleniyorlar. Çocuklara ve yetişkinlere yönelik çeşitli etkinliklerle, Ramazan'ın geleneksel yönleri ön plana çıkartılıyor. Süslenen caddeler, konserler, tiyatro gösterileri, söyleşiler ve çocuklara özel programlarla unutulmaz anlar yaşanıyor.
Malatya Sofrası'na ilk kez gelen Yusuf Orhan, Ramazan ayındaki yardımlaşma ruhunun şehre çok güzel yansıdığını belirterek, "Bu güzel uygulama sadece Malatya'ya değil, tüm şehirlere örnek olmalı" dedi. Üniversite öğrencisi Miraç Aydemir ise, iftar yemeğinin kapalı alanda sunulmasından dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, hizmetin soğuk havada çok yerinde olduğunu söyledi.
Ramazan etkinliklerine katılan Nazan Gediktaş, çocuklar için özel düzenlenen aktivitelerin daha çok ilgisini çektiğini belirterek, "Çocuklarımız çok eğleniyor, çok memnun kaldık" dedi. Çocuğu Ahmet Aras Gediktaş ise etkinliği beğenerek, "Sami Amca’ya (Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er) teşekkür ediyorum" dedi.

RAMAZAN'IN COŞKUSU SANAT SOKAĞI'NDA YAŞANIYOR

Levent Meşe, çocuklarının etkinliklerde keyifli vakit geçirdiğini belirterek, Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Meşe, "Çocuklarımız burada Ramazan'ı coşkuyla yaşıyorlar. Bu etkinlikleri düzenleyenlere minnettarız" diye konuştu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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