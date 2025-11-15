HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya’da aydınlatma direğine çarpan minibüs sürücüsü hayatını kaybetti

Malatya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Malatya’da aydınlatma direğine çarpan minibüs sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, saat 03.45 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Yıldıztepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen H.T. (18) idaresindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki bordür taşlarına ardından aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

H.T.’nin cenazesi, olay yeri incelemelerinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya’da aydınlatma direğine çarpan minibüs sürücüsü hayatını kaybetti 1

Malatya’da aydınlatma direğine çarpan minibüs sürücüsü hayatını kaybetti 2

Malatya’da aydınlatma direğine çarpan minibüs sürücüsü hayatını kaybetti 3

Malatya’da aydınlatma direğine çarpan minibüs sürücüsü hayatını kaybetti 4

Malatya’da aydınlatma direğine çarpan minibüs sürücüsü hayatını kaybetti 5

Malatya’da aydınlatma direğine çarpan minibüs sürücüsü hayatını kaybetti 6Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Denizlerde bollaşan hamsi tezgahlarda 100 TL’ye yer bulduDenizlerde bollaşan hamsi tezgahlarda 100 TL’ye yer buldu
Vali Aksoy, şehit ailesini ziyaret ettiVali Aksoy, şehit ailesini ziyaret etti

Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Polonya – Hollanda maçında Szymanski sakatlandı!

Polonya – Hollanda maçında Szymanski sakatlandı!

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! 10 bin TL cezası var

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! 10 bin TL cezası var

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.