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Malatya’da dört ayrı kazada 9 kişi yaralandı

Malatya’da farklı noktalarda meydana gelen dört ayrı tek taraflı trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Kazalarda ölen olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Malatya’da dört ayrı kazada 9 kişi yaralandı

Malatya genelinde Arife günü ve Kurban Bayramının ilk günü meydana gelen dört ayrı trafik kazasında direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu araçların yoldan çıkmasıyla toplam 9 kişi yaralandı.

Malatya’da Arife günü havaalanı yolunda meydana gelen kazada S.A. (31) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına düşerek yoldan çıktı. Kazada sürücü yaralandı.

Bayramın ilk günü ise saat 07.00 sıralarında D-300/21 karayolunun 48. kilometresinde yaşanan kazada Y.D. (36) idaresindeki araç, Darende istikametinden Malatya yönüne seyir halindeyken kontrolden çıkarak yolun solundaki su tahliye kanalına düştü ve istinat duvarına çarptı. Kazada sürücünün yanı sıra araçta bulunan H.D. (30), M.A.D. (10) ve M.D. (9) yaralandı.

İkinci kaza aynı gün saat 11.20 sıralarında Akçadağ yolu İkizce Mahallesi Elemendik TOKİ çıkışında meydana geldi. Y.T. (37) yönetimindeki otomobil, Malatya istikametine seyir halindeyken yol kenarındaki kaldırım taşlarına çarptı. Kazada sürücü ile birlikte yolcular A.T. (33) ve Ç.T. (3) yaralandı.

Üçüncü kaza ise saat 16.55 sıralarında Hekimhan yolu Bahçelievler mevkiinde yaşandı. İ.D. (79) yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak boş alana düştü. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Malatya
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