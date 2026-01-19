HABER

Malatya’da Gürün-Pınarbaşı yolu yoğun kar nedeniyle trafiğe kapatıldı

Malatya-Pınarbaşı karayolunun Gürün-Pınarbaşı arası kesimi, etkili olan yoğun kar yağışı ve kuvvetli tipi nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Karayolları 62. Şube Şefliği’nden 19 Ocak 2026 tarihinde alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Pınarbaşı-Malatya karayolunun Gürün-Pınarbaşı arası saat 10.20 itibarıyla tüm taşıt trafiğine kapatıldı. Darende-Gürün güzergahında ise yağış olmamakla birlikte yer yer tipi etkili olurken, yolun trafiğe açık olduğu bildirildi.
Karayolları ekiplerinin bölgede yol açma ve güvenlik çalışmalarının aralıksız sürdürdüğü belirtilirken, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından zorunlu olmadıkça kapalı güzergahları kullanmamaları ve yetkili kurumların yapacağı duyuru ve uyarıları takip etmeleri istendi.

Anahtar Kelimeler:
Malatya
