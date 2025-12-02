HABER

Malatya'da husumetlilerin tartışması kanlı bitti: 1 yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde husumetliler arasında çıkan tartışmada 1 kişi silahla vurularak yaralandı.Olay, saat 14.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'nde meydana geldi.

Malatya’da husumetlilerin tartışması kanlı bitti: 1 yaralı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde husumetliler arasında çıkan tartışmada 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

Olay, saat 14.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Yenibahar Caddesi üzerinde F.D. (32) ile husumetlileri arasında tartışma çıktı.

Malatya’da husumetlilerin tartışması kanlı bitti: 1 yaralı 1

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, F.D.’yi tabancayla sol bacağından yaraladı. F.D. kanlar içinde yere yığılırken zanlılar araçla kaçarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Malatya’da husumetlilerin tartışması kanlı bitti: 1 yaralı 2

Kaynak: İHA

