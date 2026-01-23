Malatya’da kar yağışı etkisini arttırdı

Bir süredir yağışlı havanın etkisi altında bulunan Malatya’da, kar yağışının şiddetini artırmasıyla birlikte özellikle şehirlerarası ulaşım olumsuz etkilendi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya-Adıyaman, Malatya-Sivas ve Malatya-Ankara kara yollarında ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Kentte Pütürge-Doğanyol güzergahının bir bölümünün ulaşıma kapatıldığı öğrenilirken, kar yağışının etkisini sürdürdüğü Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde (MAŞTİ) yolcu otobüslerinin çıkışlarının da kontrollü şekilde gerçekleştirildiği öğrenildi.

Yetkililer, kar yağışının bir süre daha etkili olmasının beklendiğini belirterek vatandaşlardan zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını ve yapılacak resmi duyuruları takip etmelerini istedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır