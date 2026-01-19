Malatya’da motosiklet ve motorlu araçlara trafik yasağı

Kar yağışın etkili olduğu Malatya’da olumsuz hava şartları ve trafik güvenliğini tehdit eden durumlar nedeniyle motosiklet, motorlu kurye ve motorlu bisikletlerin 19 Ocak Pazartesi günü trafiğe çıkmamaları yönünde uyarıda bulunuldu. Konuyla ilgili valilikten yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla söz konusu araçların belirtilen tarihte trafiğe çıkmaması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, alınan tedbirlerin trafik düzeninin sağlanması ve kazaların önlenmesine yönelik olduğu vurgulanarak, vatandaşların yapılan uyarılara riayet etmeleri istendi.Kaynak: İHA