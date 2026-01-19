HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Malatya’da motosiklet ve motorlu araçlara trafik yasağı

Malatya il genelinde motosiklet, motorlu bisiklet (mobilet) ve motorlu kuryelerin 1 gün süreyle trafiğe çıkışı yasaklandı.

Malatya’da motosiklet ve motorlu araçlara trafik yasağı

Kar yağışın etkili olduğu Malatya’da olumsuz hava şartları ve trafik güvenliğini tehdit eden durumlar nedeniyle motosiklet, motorlu kurye ve motorlu bisikletlerin 19 Ocak Pazartesi günü trafiğe çıkmamaları yönünde uyarıda bulunuldu. Konuyla ilgili valilikten yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla söz konusu araçların belirtilen tarihte trafiğe çıkmaması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, alınan tedbirlerin trafik düzeninin sağlanması ve kazaların önlenmesine yönelik olduğu vurgulanarak, vatandaşların yapılan uyarılara riayet etmeleri istendi.Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni bir tarihi dönemeç yaşanıyorYeni bir tarihi dönemeç yaşanıyor
“Yaptığınız ayıptır” dedi, dayak yedi!“Yaptığınız ayıptır” dedi, dayak yedi!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Kuzey Kore'ye karşı harekete geçtiler! Dev füzeleri konuşlandırıyorlar

Kuzey Kore'ye karşı harekete geçtiler! Dev füzeleri konuşlandırıyorlar

G.Saray'dan gece yarısı Noa Lang bombası! İtalyanlar duyurdu...

G.Saray'dan gece yarısı Noa Lang bombası! İtalyanlar duyurdu...

Şoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı! "Yazıklar olsun!" diyerek patladı

Şoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı! "Yazıklar olsun!" diyerek patladı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Yapan 699 bin TL ödüyor 'Niyetin iyi olması cezayı ortadan kaldırmaz'

Yapan 699 bin TL ödüyor 'Niyetin iyi olması cezayı ortadan kaldırmaz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.