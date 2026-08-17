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Malatya’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi, iş yerlerinin camları patladı

Malatya’da aniden bastıran sağanak, şiddetli rüzgarla birlikte etkili oldu.

Malatya’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi, iş yerlerinin camları patladı

Malatya’da aniden bastıran sağanak, şiddetli rüzgarla birlikte etkili oldu. Fırtına nedeniyle kent merkezinde birçok noktada ağaçlar devrilirken, bazı iş yerlerinin camları kırıldı.

Malatya’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi, iş yerlerinin camları patladı 1

Kent merkezinde saat 16.30 sıralarında kısa sürede etkisini artıran sağanak ve fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar yerinden sökülerek devrildi.

Malatya’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi, iş yerlerinin camları patladı 2

Bazı iş yerlerinde ise camlar kırılarak maddi hasar meydana geldi.

Malatya’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi, iş yerlerinin camları patladı 3

İstasyon Caddesi’nde bulunan bir eczanenin camları da fırtınanın etkisiyle kırılarak tuzla buz oldu. Olaylarda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken çeşitli noktalarda maddi hasar oluştu.

Malatya’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi, iş yerlerinin camları patladı 4
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Malatya Fırtına
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