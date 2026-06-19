Malatya’da su tankerine çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan A.Ç. (20) idaresindeki hafif ticari araç aynı yönde ilerleyen E.E. yönetimindeki su tankerine arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araç hurdaya dönerken sürücü A.Ç. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır