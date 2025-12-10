Malatya’da yaşlı hasta için ambulans helikopter havalandı

Malatya’nın Darende ilçesinde kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 77 yaşındaki kadın hasta için ambulans helikopter sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, F.Y. ikametinde aniden rahatsızlandı. Kalp krizi olabileceği değerlendirilerek Darende Devlet Hastanesi’ne kaldırılan hastaya burada ilk müdahale yapıldı. Doktorların durumun ciddiyetini belirtmesi üzerine hava ambulansı talep edildi.
Kısa sürede ilçeye ulaşan ambulans helikopter, F.Y.’yi alarak Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’ne nakletti. Hastanın tedavisinin burada devam ettiği öğrenildi.
