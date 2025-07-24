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Maltepe'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Maltepe'de 5 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Maltepe'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Yangın saat 09:30 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın 4’üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.İhbar üzerine olay yerine itfaye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında binada oturan daire sahibi yaşlı bir adam ve daire sakinlerinden bir kadının dumandan etkilendiği öğrenildi. Dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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