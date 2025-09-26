HABER

Maltepe'de abart egzoz kullanarak ilerleyen sürücüye 30 bin lira ceza!

Maltepe'de caddede abart egzoz kullanarak ilerleyen sürücüye 30 bin 111 lira ceza yazıldı, aracı trafikten menedildi.

Olay, 21 Eylül Pazar günü Fındıklı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerde, bir otomobilin cadde üzerinde abart egzoz kullanarak ilerlediği görülüyor. Bu görüntüler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Abart egzoz kullanılan 34 NCD 868 plakalı aracın sürücüsünün N.K.A. olduğunu belirledi. Yapılan incelemede; aracın cam filmli olduğu, abart egzoz takılı olduğu ve sürücünün daha önce sürücü belgesinin iptal edildiği halde araç kullandığı tespit edildi.

Ekipler, sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri doğrultusunda toplam 30 bin 111 lira idari para cezası uyguladı, araç ise trafikten menedildi.

