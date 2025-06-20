Maltepe'de geleceğin sanatçılarından yıl sonu gösterisi

Programın açılış konuşmasını yapan Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Cevahir Efe Akçelik, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'in sanatı herkes için ulaşılabilir kılma hedefiyle yola çıktığını hatırlatarak, bu eğitimlerin büyük bir emek ve özveriyle yoğrulan bir süreç olduğuna işaret etti.

Etkinlik eğitmenler Tolga Öztürk ve Efkan Uludağ'ın gitar ve sazları eşliğinde sahne aldıkları konserle başladı. Daha sonra gitar, keman, piyano, drama, bale branşlarında eğitim gören öğrenciler Tolga Öztürk ve Efkan Uludağ yönetiminde sahne alarak solo ve koro halinde eserlerini sundular.

Drama ve bale öğrencilerinin sahne performansları katılımcıların alkışlarını topladı. Program kapsamında resim kursu öğrencileri tarafından yıl boyunca yapılan resimlerden oluşan sergi de açıldı. Öğrencilerin farklı teknikler kullanarak hazırladıkları eserleri büyük beğeni topladı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır