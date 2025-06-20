HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Maltepe'de geleceğin sanatçılarından yıl sonu gösterisi

Maltepe Belediyesi'nce düzenlenen kültür ve sanat kurslarında eğitim alan yüzlerce öğrencinin yıl sonu gösterisi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Maltepe'de geleceğin sanatçılarından yıl sonu gösterisi

Programın açılış konuşmasını yapan Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Cevahir Efe Akçelik, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'in sanatı herkes için ulaşılabilir kılma hedefiyle yola çıktığını hatırlatarak, bu eğitimlerin büyük bir emek ve özveriyle yoğrulan bir süreç olduğuna işaret etti.

Etkinlik eğitmenler Tolga Öztürk ve Efkan Uludağ'ın gitar ve sazları eşliğinde sahne aldıkları konserle başladı. Daha sonra gitar, keman, piyano, drama, bale branşlarında eğitim gören öğrenciler Tolga Öztürk ve Efkan Uludağ yönetiminde sahne alarak solo ve koro halinde eserlerini sundular.
Drama ve bale öğrencilerinin sahne performansları katılımcıların alkışlarını topladı. Program kapsamında resim kursu öğrencileri tarafından yıl boyunca yapılan resimlerden oluşan sergi de açıldı. Öğrencilerin farklı teknikler kullanarak hazırladıkları eserleri büyük beğeni topladı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Avcılar'da iki şahıs, yaşlı adamı sopayla dövdüAvcılar'da iki şahıs, yaşlı adamı sopayla dövdü
Şuhut’ta takdir belgesi alan öğrencilere ayakkabı sürpriziŞuhut’ta takdir belgesi alan öğrencilere ayakkabı sürprizi

Anahtar Kelimeler:
Maltepe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
YKS soruları yola çıktı! 528 araçlık dev nakil...

YKS soruları yola çıktı! 528 araçlık dev nakil...

Altın için bu olursa '2 bin 500'e düşer'

Altın için bu olursa '2 bin 500'e düşer'

İsrail 'Öldürdük' demişti, günler sonra ortaya çıktı: "Hayattayım"

İsrail 'Öldürdük' demişti, günler sonra ortaya çıktı: "Hayattayım"

Dikkat! "Şifrelerinizi hemen değiştirin"

Dikkat! "Şifrelerinizi hemen değiştirin"

Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'nun avukatının tutuklanmasına tepki

Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'nun avukatının tutuklanmasına tepki

Çok sayıda hakim ve savcının görev yeri değişti

Çok sayıda hakim ve savcının görev yeri değişti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.