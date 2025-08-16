HABER

Maltepe’de inşaat yanındaki apartman tedbir amaçlı boşaltıldı

Maltepe’de bulunan bir apartman, yan tarafta devam eden inşaat çalışmaları sırasında oluşan güvenlik riski nedeniyle tahliye edildi.Edinilen bilgiye göre, müteahhit firma yetkilileri durumun fark edilmesinin ardından apartmanda yaşayan vatandaşların güvenliği için tahliye kararı aldı.

Edinilen bilgiye göre, müteahhit firma yetkilileri durumun fark edilmesinin ardından apartmanda yaşayan vatandaşların güvenliği için tahliye kararı aldı. Tahliye edilen bina sakinleri, firma tarafından otele yerleştirildi.

BİNA SAKİNLERİ EVLERİNİ BOŞALTMAK ZORUNDA KALDI

Bina sakini yan taraftaki inşaatın kazı çalışmalarından dolayı evlerinin mühürlendiğini belirtti. Evi boşaltmak zorunda kaldıklarını söyleyen bina sakini, inşaat firması tarafından otele yerleştirildiklerini ifade etti.

Öte yandan, riskin ortadan kaldırılması için çalışmaların ivedilikle sürdürüldüğünü aktaran firma yetkilisi Kenan Özer ise bölgedeki toprak kaymasına müdahale ettiklerini, doldurma çalışmasının ardından vatandaşların tekrar evlerine yerleşeceğini belirtti.

(İHA))

16 Ağustos 2025
