Maltepe’de servis minibüsü devrildi: 5 yaralı

Maltepe’de yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda havalimanı personelini taşıyan servis minibüsü devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde D-100 karayolu Maltepe mevkisinde havalimanı personelini taşıyan servis minibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Minibüsün yan yattığı kazada 5 kişi yaralanırken, çevredeki sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazanın yaşandığı noktada güvenlik önlemi alırken, trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan minibüsün kaldırılması için itfaiye ve yol bakım ekipleri çalışma başlatırken, yolda kısa süreli yoğunluk oluştu. Ekiplerin çalışmasının ardından araç çekiciyle yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Maltepe
