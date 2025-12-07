HABER

Maltepe’de minibüsün devrildiği anlar kamerada

Maltepe’de havalimanı çalışanlarını taşıyan servis minibüsünün devrilmesi ile 1’i ağır 11 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Maltepe’de minibüsün devrildiği anlar kamerada

Kaza, Küçükyalı Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Servis minibüsü, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüsteki 22 yolcudan 1’i ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Minibüste bulunan yolcuların İstanbul Havalimanı çalışanları olduğu ve mesai bitiminde evlerine gittikleri öğrenildi. Öte yandan kaza anının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde minibüsün kontrolden çıkarak bir süre savrulduğu ve bariyerlere çarpıp devrildiği görüldü.

Kaynak: İHA

Maltepe
