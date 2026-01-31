HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Maltepe’de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Maltepe’de seyir halinde alevlere teslim olan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Maltepe’de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Olay, saat 07.10 sıralarında Maltepe Turgut Özal Bulvarı Küçükyalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 41 AVZ 336 plakalı Peugeot marka otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekerek araçtan indi. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, polis ekipleri yolu bir süreliğine trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Yangın esnasında otomobilden patlama sesleri de geldiği bildirildi. Küle dönen otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma
başlatıldı.

Maltepe’de seyir halindeki otomobil alev alev yandı 1

Maltepe’de seyir halindeki otomobil alev alev yandı 2

Maltepe’de seyir halindeki otomobil alev alev yandı 3
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Serdar Sertçelik yakalandı! Aylar süren takip sonuç verdiSerdar Sertçelik yakalandı! Aylar süren takip sonuç verdi
'Rojava bitti' dedi, yeni hedefleri açıkladı: Türkiye iki noktayı yok edecek'Rojava bitti' dedi, yeni hedefleri açıkladı: Türkiye iki noktayı yok edecek

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Maltepe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD İran'a filo gönderdi! Al Jazeera ABD saldırısıyla ilgili gün verdi

ABD İran'a filo gönderdi! Al Jazeera ABD saldırısıyla ilgili gün verdi

Elon Musk'ın Epstein'e gönderdiği e-posta ortaya çıktı

Elon Musk'ın Epstein'e gönderdiği e-posta ortaya çıktı

Fenerbahçe'de Fred bombası! Olympiakos derken asıl talip dünya devi çıktı

Fenerbahçe'de Fred bombası! Olympiakos derken asıl talip dünya devi çıktı

Fatih Ürek'ten acı haber: Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

Fatih Ürek'ten acı haber: Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

BDDK duyurdu: Konut kredisinde yeni dönem

BDDK duyurdu: Konut kredisinde yeni dönem

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.