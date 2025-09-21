HABER

Manavgat'ta motosiklet kazası

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet sürücüsü yaya geçidinde duraklayan araca çarparak yaralandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir kaza meydana geldi.

Kaza, Demokrasi Bulvarı üzerinde yaşandı.

Motosiklet sürücüsü Umut D., çevreyolu istikametinde ilerliyordu.

Yaya geçidinde duraklayan otomobile çarptı.

Otomobilin sürücüsü Serdar E., yayalara yol veriyordu.

Motosikletin çarpması sonucu sürücü yere düştü.

Çevredeki vatandaşlar, sürücüye hemen müdahale etti.

Daha sonra durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

Olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

