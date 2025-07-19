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Manavgat'ta otomobilin U dönüşü sonrası kaza anı kamerada

Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-400 karayolunda U dönüşü yapan otomobile çarpan başka bir aracın neden olduğu trafik kazası, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Manavgat'ta otomobilin U dönüşü sonrası kaza anı kamerada

Kaza, Manavgat-Alanya D-400 Karayolu üzerindeki Doğançam ışıklı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Alanya yönüne seyir halindeki bir otomobil, önünde dikkatsiz şekilde U dönüşü yapan bir başka araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle U dönüşü yapan otomobil savrularak yoldan çıktı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, seyir halindeki otomobilin, aniden dönüşe geçen araca çarptığı, çarpmanın etkisiyle aracın dönerek yol dışına çıktığı ve arkadan gelen başka bir otomobilin de yol kenarındaki bir tesise manevra yaptığı görüldü.

Olayda şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Trafik ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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