Manavgat’ta otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza; Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi 3020 ve 3004 sokakların kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrullah B.’nin kullandığı otomobil ile Erdem E.’nin kullandığı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Erdem E.’nin kullandığı araç yol kenarında bulunan kargılık alana uçtu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Erdem E. ve araçta yolcu olarak bulunan Cemal G. G. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

