Manavgat'ta su sporları istasyonunda cansız bedeni bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki su sporları istasyonunda bir kişi bulundu. Bir gün önce sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı. Olay, Evrenseki Mahallesi’ndeki bir otelin sahilinde meydana geldi.

Su sporları istasyonundaki çalışanlar, 31 yaşındaki Mustafa Yaşar’ı hareketsiz görünce durumu bildirdi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Mustafa Yaşar’ın sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Olay Yeri İnceleme ekipleri inceleme yaptı.

Mustafa Yaşar’ın intihar ihtimali gündeme geldi. Cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada, kesin ölüm nedeni belirlenecek. Mustafa Yaşar, olaydan 12 saat önce sosyal medyasında bir paylaşım yapmıştı. Paylaşımında, “Yüreğimde acılarla, kimsesizliğimle gömün beni” ifadeleri yer alıyordu. “Katil kim diye sorarlarsa en güvendikleri, en sevdikleri deyin” dedi.

