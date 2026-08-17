Manavgat’ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat-Antalya D-400 Karayolu Çolaklı Askeri Kamp Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar D’nin kullandığı otomobil ile Adem G’nin kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşe D. yaralandı. Yaralı, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır