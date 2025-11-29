HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Manavgat'ta 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' davasında ilk duruşma 2 Aralık'ta

Antalya'da Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklu belediye başkanı Niyazi Nefi Kara ile belediye başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in de aralarında olduğu 41 sanık, 2 Aralık Salı günü hakim karşısına çıkacak. Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmanın 3 gün sürmesi bekleniyor.

Manavgat'ta 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' davasında ilk duruşma 2 Aralık'ta

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, nisan ayında gelen ihbar üzerine Manavgat Belediyesi Başkanı Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları, belediye meclisi üyeleri ve belediye çalışanlarıyla bazı iş adamlarına yönelik 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' soruşturması başlattı.

Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in makamında baklava kutusu içinde 110 bin avro rüşvet alırken polis ekipleri tarafından suçüstü yapıldı. Operasyonu genişleten polis ekipleri belediye başkanı Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları, belediye meclisi üyeleri ve belediye çalışanlarıyla birlikte iş adamlarının da aralarında bulunduğu 41 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla, 7'si ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma sürecinde bazı şüphelilerin serbest bırakılmasıyla tutuklu sayısı 9'a düştü.

Manavgat ta yolsuzluk ve rüşvet davasında ilk duruşma 2 Aralık ta 1

Soruşturmada belediye başkan yardımcıları ve Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül'ün de aralarında olduğu çok sayıda şüpheli etkin pişmanlıktan yararlanmak amacıyla ifade verdi. Hüseyin Cem Gül'ün verdiği ifade sonrasında Cumhuriyet savcılığının gözetiminde gerçekleştirilen yer gösterme ve arama çalışmalarında, 1 depoda gizlenmiş halde 3 kilogram külçe altın, 500 bin avro ve 153 bin 160 dolar ele geçirildi.

Manavgat ta yolsuzluk ve rüşvet davasında ilk duruşma 2 Aralık ta 2

İDDİANAME HAZIRLANDI

Soruşturmayı tamamlayan Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan, 32 ayrı suç unsuru içeren iddianame Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 'Suç örgütü kurmak ve yönetmek' suçundan 'örgüt lideri' olarak tanımlanan Niyazi Nefi Kara'nın ayrıca 'Mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizleme', 'Kazanç müsaderesi', 'İcbar suretiyle irtikap', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet alma', 'Zimmet' suçlarından cezalandırılması istendi.

İddianameyle 41 kişi hakkında dava açılırken, tutuklu olan 9 şüphelinin 'örgüt yöneticisi' sıfatı taşıdığı kaydedildi. İddianamede; örgüt yöneticisi olduğu belirtilen tutuklu Hüseyin Cem Gül, Mehmet Engin Tüter, iş insanı Mesut Kara ile tutuksuz iş insanları İ.G., D.D.'nin verdikleri ifadelerle, etkinlik pişmanlıktan yararlandırılmaları istendi. İddianamede sanık ifadeleri, hesap hareketleri, MASAK raporu, bilirkişi raporları, tapu kayıtları, sahte faturalar, ödeme dekontları, HTS analiz çalışması ve birçok delil de yer aldı.

Soruşturma kapsamında 9'u tutuklu 41 sanık, 2 Aralık Salı günü Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıkacak. 3 gün sürmesi beklenen duruşmada kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından sanıklar ifade verecek.Kaynak: DHA   |   Bu içerik DHA tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İş insanına evinin önünde silahlı saldırı şoku: "Başıma hedef aldı, can güvenliğim yok"İş insanına evinin önünde silahlı saldırı şoku: "Başıma hedef aldı, can güvenliğim yok"
Uşak'ta 4 inekle hayvancılığa başlayan genç mühendis çiftliğini kurduUşak'ta 4 inekle hayvancılığa başlayan genç mühendis çiftliğini kurdu

Anahtar Kelimeler:
Alanya Manavgat dava
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Karadeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldı

Karadeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldı

Düğmeye basıldı: ‘Ç’ organize suç örgütü çökertildi

Düğmeye basıldı: ‘Ç’ organize suç örgütü çökertildi

Hasan Şaş'tan Gedson Fernandes iddiası! G.Saray'a o transferi önerdi

Hasan Şaş'tan Gedson Fernandes iddiası! G.Saray'a o transferi önerdi

İddialara ağlayarak yanıt verdi: 7 yıl önceki mesajlaşmalarını paylaştı!

İddialara ağlayarak yanıt verdi: 7 yıl önceki mesajlaşmalarını paylaştı!

Piyasaları ilgilendiren açıklama! Merkez Bankası Başkanı Karahan duyurdu

Piyasaları ilgilendiren açıklama! Merkez Bankası Başkanı Karahan duyurdu

Danıştay'dan engellilere ÖTV kararı! 10 yıllık bekleme şartı durduruldu

Danıştay'dan engellilere ÖTV kararı! 10 yıllık bekleme şartı durduruldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.