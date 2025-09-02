Manisa 02 Eylül Salı Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 2 Eylül 2025 Salı günü hava sıcaklıkları 35°C civarında bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 36°C ile 37°C arasında seyredecek. Yazın son günlerinde sıcak hava koşulları devam edecek.

Bu dönemde öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla yeryüzüne ulaşacak. Dışarıda vakit geçireceklerin güneş koruyucu kullanması önemlidir. Şapka takmak da faydalıdır. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle su kaybını önlemek için bol su içmek gerekmektedir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir.

Sıcak hava koşullarının devam ettiği bu günlerde hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması önemlidir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar dikkatli olmalıdır. Evde kalma imkânı olanların klimalı ortamlarda bulunması önerilir. Dışarı çıkmaları gerekenler serin saatleri tercih etmelidir.

Yüksek sıcaklıklar enerji tüketimini artırabilir. Bu nedenle enerji tasarrufu sağlamak için gereksiz elektrikli cihazların kapalı tutulması önemlidir. Klima kullanımının minimumda tutulması çevre dostu bir yaklaşım olacaktır.