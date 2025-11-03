HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa 03 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

3 Kasım 2025 tarihinde Manisa'da hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Hava sıcaklığı 16°C ile 25°C arasında değişecek. Nem oranı %59 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar saatte 6.1 km hızla esecek. Haftanın ilerleyen günlerinde hava sıcaklıkları 12°C ile 24°C arasında dalgalanacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunan bu koşullarda, sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olunması öneriliyor.

Manisa 03 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 3 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 16°C ile 25°C arasında bekleniyor. Nem oranı %59 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise saatte 6.1 km olarak ölçülecek. Gün doğumu saati 07:33, gün batımı saati ise 18:03 olarak hesaplanmıştır.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında hafif değişiklikler öngörülüyor. 4 Kasım Salı günü hava sıcaklığı 12°C ile 24°C arasında olacak. 5 Kasım Çarşamba günü ise 12°C ile 22°C arasında seyredecek. 6 Kasım Perşembe günü sıcaklık 10°C ile 20°C arasında düşecek. 7 Kasım Cuma günü ise hava sıcaklığı 10°C ile 21°C arasında değişecek. Bu dönemde hava koşullarının genel olarak ılıman ve yağışsız olması bekleniyor.

Bu hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları daha düşük olabilir. Özellikle sabahları ve akşamları dışarı çıkarken uygun kıyafetler tercih edilmesi önemlidir. Gün içinde güneş ışınlarının etkili olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su tüketmek sağlığınız açısından faydalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meteoroloji tarih vererek uyardı: 24 ilde sağanak etkili olacak! Aralarında İstanbul da var...Meteoroloji tarih vererek uyardı: 24 ilde sağanak etkili olacak! Aralarında İstanbul da var...
16 kişinin ölümü ülkeyi karıştırdı: Parlamento binası yakınlarında çatışma16 kişinin ölümü ülkeyi karıştırdı: Parlamento binası yakınlarında çatışma

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu!

Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu!

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.