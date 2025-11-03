Manisa 03 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 3 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 16°C ile 25°C arasında bekleniyor. Nem oranı %59 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise saatte 6.1 km olarak ölçülecek. Gün doğumu saati 07:33, gün batımı saati ise 18:03 olarak hesaplanmıştır.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında hafif değişiklikler öngörülüyor. 4 Kasım Salı günü hava sıcaklığı 12°C ile 24°C arasında olacak. 5 Kasım Çarşamba günü ise 12°C ile 22°C arasında seyredecek. 6 Kasım Perşembe günü sıcaklık 10°C ile 20°C arasında düşecek. 7 Kasım Cuma günü ise hava sıcaklığı 10°C ile 21°C arasında değişecek. Bu dönemde hava koşullarının genel olarak ılıman ve yağışsız olması bekleniyor.

Bu hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları daha düşük olabilir. Özellikle sabahları ve akşamları dışarı çıkarken uygun kıyafetler tercih edilmesi önemlidir. Gün içinde güneş ışınlarının etkili olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su tüketmek sağlığınız açısından faydalıdır.