Manisa 04 Kasım Salı Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 4 Kasım 2025 Salı günü hava durumu, puslu ve güneşli bir atmosferle geçecek. En yüksek sıcaklık 25°C, en düşük sıcaklık ise 12°C olacak. Çarşamba günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 22°C ile 12°C arasında değişecek. Perşembe günü az güneşli bir hava hakimi olacak. Sıcaklıklar 20°C ile 11°C arasında seyredecek. Cuma günü puslu güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 22°C ile 11°C arasında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişiklik göstereceği öngörülüyor. Çarşamba günü sağanak yağışların geri dönmesi bekleniyor. Rüzgar hızı ise 13 km/sa'yi bulabilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmesi önemlidir. Ayrıca ani değişimlere karşı hazırlıklı olmak da gereklidir.

Hava koşulları sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkları düşürebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gerekirse şemsiye bulundurulmalıdır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda vakit geçirilebilir.